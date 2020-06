Cs anuncia que se abstendrá en la votación del decreto ley de medidas urgentes para impulsar la actividad económica

La formación naranja ha pedido que se tramite como proyecto de ley

PALMA DE MALLORCA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Ciudadanos (Cs), Marc Pérez-Ribas, ha anunciado que la formación se abstendrá en la votación del decreto ley 8/2020 de medidas urgentes para impulsar la actividad económica, que se debe validar en el próximo pleno de este martes, y solicitará que se tramite como proyecto de ley.

Según ha informado Pérez-Ribas este lunes en rueda de prensa, "las razones por las cuales nos abstendremos son que este decreto incluye medidas para el sector del turismo y la construcción, que consideramos deberían haber salido de mesas de trabajo, en las que participasen expertos, agentes sociales y representantes de los grupos políticos; así como porque creemos que no apuesta por la transparencia, no deroga la ecotasa e incorpora medidas que no deberían estar".