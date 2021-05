Cs asegura que "la peatonalización de Nuredduna es una decisión política que no responde a las necesidades del barrio"

PALMA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en Cort, Eva Pomar, ha asegurado que "la peatonalización de Nuredduna es una decisión política del PSOE que no responde a las necesidades del barrio" y que el proyecto tiene en contra "un informe negativo de la EMT y la oposición de vecinos y comerciantes".

Pomar ha explicado en una rueda de prensa que el plan urbanístico del Ayuntamiento "no responde a las necesidades del barrio de Pere Garau". "El oscurantismo en el proyecto de Nuredduna es tal que el informe de movilidad es posterior a la aprobación en Junta de Gobierno", ha aseverado.

Nuredduna es el punto de conexión entre Avenidas y Pere Garau, "un lugar de paso para llegar al barrio, a sus comercios y al mercado municipal". "Es inaceptable peatonalizar una calle sin informe de movilidad", ha declarado la portavoz.

Pomar le ha pedido a los grupos municipales de MÉS per Mallorca y Unidas Podemos que "no agachen la cabeza ante el PSOE" y que "no engañen a sus votantes". Además, ha señalado que Nuredduna les "recuerda a la autopista de Llucmajor-Campos". "Dicen amén al PSOE y luego se avergüenzan de la obra. Seguro que no acudirán a la inauguración", ha explicado.

CS PROPONE CREAR UN PLAN DE FORMACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

La portavoz de Cs también ha anunciado una iniciativa para crear un plan de formación municipal para atender a personas con discapacidad. Ha explicado que "es importante que los trabajadores de la administración dispongan de una formación" para atender a personas con cualquier discapacidad.

Además, ha señalado que "puede resultar complicado atender a estas personas si no se tiene un conocimiento de sus conductas y sus características diferenciales". El objetivo de Cs, ha asegurado, es "ayudar a la plena inclusión social de las personas con discapacidad".

Según la portavoz, el plan de Ciudadanos se dirige al personal de atención al público del Ayuntamiento, los agentes de la Policía Local, los efectivos del Cuerpo de Bomberos y el personal de la Empresa Municipal de Transportes, así como de todos los organismos autónomos del Consistorio.