Cs Baleares critica la paralización de la reforma de financiación autonómica que "perjudica" a las Islas

PALMA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora autonómica de Ciudadanos Baleares y portavoz del grupo parlamentario, Patricia Guasp, ha criticado "el silencio" del Govern ante la paralización de la reforma de financiación autonómica que "perjudica" a las Islas, y ha considerado que la legislatura acabará "sin un nuevo modelo de financiación justo y transparente" y sin el desarrollo fiscal del Régimen Especial de Baleares (REB).

Según ha indicado la formación en nota de prensa, sin este nuevo modelo también seguirán generándose "desigualdades en la prestación de los servicios públicos que se dan a los ciudadanos de las Islas".

La portavoz ha recordado que en el mes de diciembre, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentó un documento para revisar el criterio de población ajustada que "se vendió, junto a Armengol, como el primer paso para la reforma del sistema de financiación que está obsoleto y pendiente de revisión desde 2014".

Respecto al documento, Guasp ha destacado que la formación hizo aportaciones "para que se tuviera en cuenta la población flotante y se modificara el peso de la variable correctora de insularidad sin que pesara tanto la distancia", debido a que es "un agravio comparativo con Canarias", al tiempo que ha lamentado que el sistema de financiación actual "es injusto, asimétrico, arbitrario, obsoleto y poco transparente".

"El PP y el PSOE que no se ponen de acuerdo para buscar soluciones, pero sí lo hacen para paralizar esta reforma, primando como siempre los intereses partidistas por encima de los ciudadanos", ha censurado Guasp, añadiendo que no se puede seguir permitiendo que la financiación per cápita de Baleares sea de 2.200 euros por habitante, "por debajo de la media nacional, que se sitúa a 2.317 euros".

De esta manera, Cs ha reclamado estudios actualizados del impacto económico de la insularidad y de la doble insularidad de Baleares con un análisis detallado del incremento de gastos necesarios, para así "dar una correcta cobertura de los servicios que se dan a los ciudadanos en educación, sanidad y en el ámbito social".

"No tiene sentido mantener el 'statu quo' respecto al sistema de financiación autonómica de 2002 y anteriores, ya que en los últimos 20 años Baleares ha crecido demográficamente muy por encima del resto de las comunidades", ha señalado la portavoz.

En este sentido, ha insistido en que "es preciso" que el Govern plantee estudios sobre las implicaciones económicas del incremento demográfico en las Islas para "poder negociar con más herramientas uno de los pilares del actual sistema de financiación".

Por último, Cs ha propuesto profundizar en la corresponsabilidad fiscal para que las comunidades tengan "mayor capacidad" para legislar en los tributos que gestionan.