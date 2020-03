Cs celebra el acuerdo para realizar reuniones semanales de seguimiento del COVID-19 con los portavoces del Consistorio

PALMA DE MALLORCA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Palma, Eva Pomar, ha celebrado este jueves el acuerdo con el resto de portavoces de formaciones del Consistorio para realizar reuniones de semanales, de forma telemática, para trabajar conjuntamente ante la crisis sanitaria y económica provocada por el COVID-19.

"Nos alegra que se haya tenido en cuenta la propuesta de realizar reuniones semanales, que debe servir para romper la parálisis institucional en la que nos encontramos desde que se anularon comisiones y plenos", ha manifestado Pomar tras una primera reunión que tuvo lugar este miércoles con el resto de portavoces.

En este sentido, Pomar ha manifestado al resto de formaciones que existe la posibilidad de celebrar comisiones previas al pleno, y el pleno ordinario, de forma telemática, "tal y como ha dictaminado el Ministerio de Política Territorial y Función Pública del Gobierno de España", han señalado desde Cs.

Asimismo, la portavoz de la formación naranja ha trasladado su "preocupación por la falta de medios de protección de los trabajadores municipales frente al COVID-19".

"Hemos preguntado al equipo de gobierno sobre las medidas que se están llevando a cabo, los protocolos a seguir por los trabajadores en caso de sentirse enfermos y los plazos para conseguir material sanitario de protección", ha indicado Pomar, quien ha añadido que Cs cada día recibe "quejas sobre falta de material de servidores públicos".

Además, Pomar ha lamentado que, entre otros trabajadores públicos, "los bomberos que no prestan servicio en la calle no cuentan con mascarillas" y ha denunciado que los operarios de Emaya "deben reutilizar los guantes y no disponen todos de mascarillas".