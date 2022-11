Cs critica que el Govern utilice el ITS para "cuadrar Presupuestos y tapar la ineficacia de sus políticas de vivienda"

PALMA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario adjunto de Cs Baleares, Juanma Gómez, ha criticado que el Govern utilice el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS)para "cuadrar sus Presupuestos para 2023" y "tapar la ineficacia de sus políticas de vivienda".

Según ha expresado Gómez en rueda de prensa, "este Govern no apuesta por el turismo sostenible ni por circularidad, sino solo la recaudación del ITS, que utiliza para cuadrar sus cuentas y tapar la ineficiencia de su política de vivienda y su política hidráulica". Y es que, ha dicho, "la construcción de vivienda pública es un proyecto que debe financiarse con fondos propios, no con el ITS; así como la política hidráulica no es una externalidad del turismo, esto es una falacia, incluso rechazada por el sector". Así, el uso que el Govern hace del ITS es una razón por la que los liberales defenderán este martes una enmienda a la totalidad a los Presupuestos para 2023.