CS critica "silencio" de todos los partidos a "destinar 3% del PIB a innovación, investigación y competitividad"

PALMA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El coordinador de campaña de CS en Baleares, Juanma Gómez, ha criticado el "silencio" de todos los partidos" a la propuesta de "destinar el 3 por ciento del PIB de la Comunidad Autónoma a innovación, investigación y competitividad".

Gómez ha recriminado así la postura del resto de formaciones que, este domingo, participaron en el debate de IB3 Televisió, en el que la candidata de CS a la presidencia del Govern, Patricia Guasp, volvió a pedir el compromiso de todas a destinar el tres por ciento del PIB a innovación, investigación y competitividad de empresas, pymes y autónomos y garantizar de este modo la diversificación del modelo productivo de Baleares.

El hecho que la respuesta, de nuevo, fuera "el silencio" supone, según Gómez, "un no a la mejora de la competitividad económica de Baleares, un no a la investigación e innovación de los proyectos empresariales de autónomos, pymes y empresas y un no a diversificar la economía de esta Comunidad, el modelo productivo y, por tanto, el turismo, como vienen anunciando y, a la hora de comprometerse, no lo manifiestan con medidas concretas".

En este sentido, ha considerado que, este domingo, los ciudadanos que siguieron el debate de IB3 pudieron constatar que "el programa de CS responde a los problemas de la ciudadanía y a la demanda de una gestión responsable dentro de la administración para las familias, los jóvenes y su emancipación, las pymes y los autónomos y, evidentemente para la competitividad de la economía de Baleares".

"CS fue el único partido que, en el debate, trasladó propuestas concretas, reales, accesibles y viables para salir adelante", ha valorado Gómez, recordando que la candidata de CS a la presidencia del Govern, Patricia Guasp, expuso medidas para acceso a una primera vivienda y alquiler asequible para menores de 35 años. Un colectivo que, ha señalado, "sufre un grave problema de emancipación, no solo por su precario acceso al mundo laboral sino también por dificultad de acceder a la vivienda".

DÍA INTERNACIONAL DE LAS FAMILIAS

Por otro lado, Gómez ha recordado que este lunes se celebra el Día Internacional de las Familias, comentando que la candidata de CS a la presidencia del Govern estará esta tarde en Plaza del Olivar para explicar sus medidas para todo tipo de familias.

Así, el coordinador de campaña de CS Baleares ha puesto en valor algunas medidas de la formación liberal para una conciliación "real" y el fomento de la natalidad.

DERECHO A VOTO DE CIUDADANOS DE BALEARES EN EL EXTERIOR

Y, para terminar, ha hecho un reconocimiento a los residentes en el exterior, en especial, a aquellos ciudadanos que viven en países donde hay asociadas Comunidades Baleares en el Exterior y que, por primera vez, tienen derecho a ejercer el voto.

Gómez les ha instado a votar en las elecciones del próximo 28 de mayo porque "la participación es fundamental" y la "abstención es una pérdida de oportunidad para manifestar qué proyecto político, qué gestión es la más racional para solucionar problemas del día a día".