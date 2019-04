Cs Palma denuncia que el proyecto de reforma de la antigua cárcel "obvia el Plan General de Carreteras"

Publicado 09/04/2019 13:37:42 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Ciudadanos (Cs) Palma ha denunciado que el proyecto de reforma de la antigua cárcel, donde se pretender construir un Centro de Recursos de Creación Contemporánea, 103 viviendas de protección oficial protegidas, una escoleta de cero a tres años y una residencia para creadores, "obvia el Plan General de Carreteras".

Según ha informado el partido en un comunicado, en el Plan de Carreteras hay prevista una salida a la autopista, con una rotonda, y en el proyecto presentado por el regidor Hila "no está la salida prevista".

"No entendemos por qué no lo han tenido en cuenta y nos da la impresión de que solo vienen a vendernos fotos de forma electoralista", ha manifestado el portavoz de Cs Palma, Josep Lluis Bauzá, a lo que ha añadido que "el día 5 de abril, el regidor Hila salió a rueda de prensa a anunciar a bombo y platillo el proyecto, y hasta hoy, cuatro días después, no lo ha presentado en Gerencia de Urbanismo, y lo ha hecho con cuatro fotos".

Por su parte, el regidor de Cs, Pedro Ribas, ha considerado que "una reforma de este calado no se puede presentar a la oposición dos minutos antes de la votación sin más documentación que cuatro fotomontajes" y que "presentar un proyecto de esta forma demuestra el poco interés real en hacer el proyecto".

Finalmente, Ribas, quien se ha levantado de la mesa y se ha ido de Gerencia de Urbanismo, como protesta por las formas en que se ha presentado el proyecto, ha denunciado que "durante toda la legislatura han estado maltratando a la oposición, presentando cosas a última hora y dando poca o nula información".