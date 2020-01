Cs pide la comparecencia de Perpinyà por no haber anunciado que no habría recogida selectiva durante dos días en Navidad

Publicado 15/01/2020 14:43:27 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Palma, Eva Pomar, ha pedido este miércoles la comparecencia del presidente de Emaya, Ramón Perpinyà, por no haber anunciado a los ciudadanos que no habría recogida selectiva los días 25 de diciembre y 1 de enero.

"Nos vemos en la obligación de pedirle a Perpinyà que dé la cara y rinda cuentas a la ciudadanía", ha declarado Pomar en un comunicado de prensa en el que ha dicho querer conocer "quién fue el que dio la orden de que estos dos días no hubiese recogida selectiva y por qué no se anunció a los ciudadanos para que esos días no reciclasen".

Además, la portavoz quiere conocer "cuántos días no ha habido recogida selectiva desde el año 2015" hasta actualmente y, por otro lado, ha lamentado que "tuviesen que ser los vecinos los que destapasen esta mala práctica".

"Emaya no dijo nada hasta que vio que circulaban por redes sociales y medios de comunicación la noticia", ha declarado antes de indicar que va a preguntar por "las medidas que piensa tomar Emaya para que la recogida selectiva dé el servicio los 365 días del año". "Esperemos que estas malas prácticas de la administración no lleven a los ciudadanos a dejar de reciclar", ha concluido.