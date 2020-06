Cs pide espacios de reconocimiento a trabajadores y víctima de la Covid-19 en La Misericòrdia y Raixa

PALMA DE MALLORCA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Ciudadanos (Cs) en el Consell de Mallorca propondrá en el próximo pleno de la institución, que tendrá lugar el 9 de julio, que los jardines de La Misericòrdia y de la finca de Raixa acojan espacios "para homenajear a los fallecidos durante el estado de alarma", así como "a todos los profesionales que han permanecido en primera línea para proteger nuestra seguridad, salud y bienestar".

Según ha explicado en un comunicado la portavoz de Cs en la institución insular, Beatriz Camiña, propondrán que en los jardines de La Misericòrdia se instale una placa en memoria de las personas que han fallecido durante el estado de alarma, ya sea por el virus o no, y que desgraciadamente "no han podido estar acompañados por sus seres queridos en sus últimos momentos, para poner de manifiesto que tanto ellos como sus familiares no estaban solos y permanecerán siempre en nuestra memoria".

Por otra parte, han expresado su deseo de que uno de los jardines de la finca de Raixa reciba el nombre de 'Jardín de los Héroes de la Covid-19', como homenaje a todos los profesionales que durante el estado de alarma han luchado en primera línea contra el virus y han garantizado con su trabajo que los servicios básicos de la población quedaran cubiertos con tareas tan variadas como la asistencia sanitaria, la desinfección de espacios, la protección de la seguridad o el suministro de alimentos.

Para la portavoz de la formación naranja, tanto las víctimas de la pandemia como quienes han velado por el bienestar de la sociedad han recibido ya el apoyo y solidaridad de la población, por lo que "toca ahora a las instituciones materializar ese reconocimiento para que quede en la memoria colectiva como un importante patrimonio a conservar de cara al futuro".