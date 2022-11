Cs pide "no instrumentalizar las quejas por el desmantelamiento de la Atención Primaria, que también ocurre en Baleares"

PALMA, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario adjunto de Ciudadanos (Cs), Juanma Gómez, ha pedido este lunes "no instrumentalizar las quejas por el desmantelamiento de la Atención Primaria, que se está produciendo también en Baleares".

Según ha expresado Gómez en rueda de prensa, en relación a la movilización que tuvo lugar este domingo por la Sanidad Pública en Madrid, "Cs respeta el derecho a manifestación, como no podía ser de otra manera, pero el debate no debería centrarse en comparar la situación sanitaria de la Comunidad de Madrid con Baleares, una CCAA con una demora tan elevada y con el índice de tarjetas sanitarias por profesional de en torno a las 1.800 en Mallorca y de hasta las 2.100 en la mayor de las Pitiusas".

"No se debe de caer en comparar realidades dispares", ha incidido, recordando que "en Baleares los sanitarios también se han manifestado desde comienzo de legislatura, por falta de recursos en la Atención Primaria, por falta de políticas de captación y fidelización". Así, ha hecho hincapié en una medida que Cs lleva años reivindicando, como la actualización del factor de insularidad.

En esta línea, el portavoz parlamentario adjunto de Cs ha pedido "no menospreciar las reivindicaciones de los profesionales sanitarios de Baleares a las puertas de los centros de salud y de hospitales, no solo por la situación de vulnerabilidad durante la pandemia, sino por su situación de retribución, de horas que han tenido que hacer, de sobreesfuerzo incluso voluntario, aunque a veces también impuesto con turnos y faltas de vacaciones, por parte de algunas gerencias". "Esto sí que preocupa", ha hecho hincapié.

Así, ha considerado "cínico" que algunos consellers del Govern se refieran a la situación sanitaria de la Comunidad de Madrid, cuando en Baleares esta tiene las circunstancias previamente descritas". "Y esto es algo que el Grupo Cs viene trasladando desde el inicio de legislatura, tanto en la Comisión de Salud, como en la de Asuntos Sociales".

"Las listas de espera no vienen de ahora, sino desde el inicio, incluso desde antes de la pandemia de la Covid-19, y no ha habido un plan estratégico contundente para reducirlas, no se ha escuchado a los profesionales. Además, Cs lleva desde el inicio reivindicando que se devuelva a los ciudadanos el derecho que se les sustrajo con la suspensión del Decreto de garantías de demora de los pacientes", ha dicho asimismo Gómez.

Con todo, el portavoz adjunto de Cs ha reiterado que "lo que preocupa y ocupa a este Grupo Parlamentario es la situación de Baleares".

Por este motivo, ha dicho, "no se instrumentalizará una queja, una crítica al desmantelamiento de la Atención Primaria, que se está haciendo en las Islas mismo" sino que lo que se hará, ha precisado, "será como hasta ahora mostrar solidaridad con los profesionales de esta comunidad" y, ha añadido, "evidentemente criticar la falta de financiación del Gobierno central a lo que son sus competencias, el factor de insularidad y las infraestructuras" porque, ha concluido, "esto es un menosprecio a los ciudadanos y usuarios de los servicios de sanidad pública en las Islas".