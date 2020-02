Cs pide el paso de la línea 2 de la EMT por Es Fortí y la conservación del velódromo de Tirador

Publicado 07/02/2020 12:51:09 CET

PALMA DE MALLORCA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos (Cs) ha pedido este viernes el paso de la línea 2 de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) por Es Fortí, así como la conservación del velódromo de Tirador.

Así lo ha reclamado este viernes después de que la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Palma, Eva Pomar, y la regidora Joana Capó hayan visitado el barrio de Es Fortí, junto a varios vecinos, y al presidente de la asociación vecinal, Salvador Maimó, para conocer de primera mano las necesidades de la zona.

"Hemos acudido a Es Fortí, un barrio muy importante de la ciudad, preocupados por el maltrato y dejadez que existe por parte del equipo de gobierno a esta zona", ha manifestado Pomar, quien ha censurado que se haya eliminado el paso de la línea 2 por el barrio, "dejando desconectado del centro histórico a los vecinos".

En este sentido, Pomar ha dicho no comprender este cambio "porque la realidad es que daba un buen servicio y han acabado por convertir esa línea en una especie de bus turístico". Además, ha añadido que en la modificación "no ha habido consenso con los vecinos, porque están todos indignados con el regidor de Movilidad, Xisco Dalmau, que no ha tenido en cuenta que las personas mayores no pueden caminar 500 metros para irse a otra parada".

"Nuestro compromiso con los vecinos es que llevaremos una propuesta al pleno para intentar que la línea 2 de la EMT vuelva a pasar por el barrio", ha asegurado Pomar.

Por otro lado, la portavoz ha señalado que están "muy preocupados con la situación del velódromo de Tirador, ya que actualmente hay 'okupas', que han cerrado incluso la puerta con un candado, apropiándose de un lugar mítico de la ciudad". "Nuestro grupo municipal reclamó al Ayuntamiento de Palma la conservación del lugar, y les pedimos que fuese declarado Bien Catalogado por el Consell de Mallorca para evitar su degradación", ha recordado Pomar.

Finalmente, ha considerado que se produce "un mantenimiento pésimo de las obras del bosque del canódromo y el parque de Sa Riera, que poco tiene que ver con ese pulmón verde que nos ha querido vender el PSOE", ha concluido.