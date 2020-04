Cs pide un plan de impulso al turismo con incentivos fiscales y la suspensión del impuesto turístico

"No podemos consentir que el Ejecutivo siga improvisando", dice el portavoz

PALMA DE MALLORCA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

Cs ha reclamado este miércoles al Govern un plan estratégico de impulso al turismo, para el que propone incentivos fiscales y la suspensión del impuesto turístico por un plazo de al menos dos años, cuando se reanude la actividad tras el confinamiento por el coronavirus (COVID-19).

En concreto, el grupo de Cs en el Parlament ha registrado una proposición no de ley solicitando impulsar toda actividad que tenga relación con el turismo. "No podemos consentir que el Ejecutivo siga improvisando cuando sabemos que la temporada turística no arrancará levemente hasta el mes de agosto", ha declarado el portavoz, Marc Pérez-Ribas.

Cs propone "favorecer, mediante incentivos fiscales, la protección y el mantenimiento de la industria hotelera y de la oferta complementaria".

Asimismo, el portavoz ha defendido que se suspenda el Impuesto de Turismo Sostenible por un plazo de dos años, "como mínimo", desde el momento en el que se permita reanudar la actividad. Además, ha instado al Ejecutivo a "garantizar la conectividad por aire y por mar de las islas con los demás territorios".

Por último, Pérez-Ribas ha animado al Govern a "promover Baleares como destino seguro" e impulsar "programas de economía circular en los procesos de la industria turística".