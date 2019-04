Cs promete garantizar que los autónomos puedan cobrar el desempleo si gobierna

Publicado 20/04/2019 17:57:38 CET

El cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Ciudadanos (Cs) Baleares, Joan Mesquida, ha explicado las medidas de la formación naranja para los autónomos, entre las que se encuentra garantizar que éstos puedan cobrar el desempleo igual que cualquier trabajador asalariado.

Según ha informado la formación en un comunicado, Mesquida ha hecho estas declaraciones durante una visita al Mercado del Olivar junto al número dos de la lista, Fernando Navarro, al candidato al Govern, Marc Pérez-Ribas y a la número dos de la candidatura al Senado, Beatriz Medina.

"De cara a las elecciones del 28 de abril proponemos que los autónomos no tengan que adelantar el IVA por facturas no cobradas, y que los nuevos autónomos tengan tarifa plana de 50 euros al mes los dos primeros años. Además, proponemos que los autónomos que sean padre o madre no paguen cuotas durante dos años", ha explicado Mesquida.

Asimismo, el cabeza de lista a la Cámara Baja ha indicado que "los autónomos van a dejar de preocuparse por su pensión, porque cuando gobernemos podrán compatibilizar el cobro de su pensión con seguir trabajando".

Respecto a la pequeña y mediana empresa, Mesquida ha señalado que en Cs entendien que "la mejor política social es la generación de riqueza, la generación de empleo". Por ello, anuncian estimular la creación de empresas para que se puedan crear en 24 horas a través del móvil. Además, proponen armonizar la legislación de las 17 comunidades autónomas para "que aquellos que quieran invertir en un territorio u otro lo puedan hacer con facilidad".

Finalmente, el número uno al Congreso ha añadido que su partido va favorecer la implantación de empresas tecnológicas, eximiéndolas de pagar cuotas los dos primeros años".