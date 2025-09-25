CSIF advierte de que trabajadores de la Fundación para la dependencia irán a la huelga si no mejoran salarios

PALMA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CSIF ha advertido este jueves que los 850 trabajadores de la Fundación para la dependencia podrían ir a la huelga si no se activan "de forma inmediata las mejoras retributivas prometidas".

El sindicato --mayoritario en esta fundación-- ha explicado en un comunicado que la plantilla está convocada a una asamblea el próximo 29 de septiembre, a las 14.00 horas, para decidir la convocatoria de huelga en esta fundación, que gestiona seis residencias en Mallorca e Ibiza, y diversos servicios de Atención y Apoyo a la Dependencia que dependen del Govern.

CSIF ha destacado el "incumplimiento" de los compromisos de la administración para mejorar las condiciones laborales y retributivas, así como que la "fuga de profesionales ha alcanzado un punto crítico que pone en riesgo la prestación del servicio".

Además, ha asegurado que las condiciones laborales de estos trabajadores se han deteriorado y se ha alcanzado ya una "situación crítica" en este servicio, por lo que CSIF, junto al resto de organizaciones sindicales representadas en la Fundación, advierte de la convocatoria de una huelga indefinida si no se mejoran de forma inmediata las condiciones laborales y retributivas reivindicadas.

Según indican, la Conselleria de Familia, Bienestar Social y Apoyo a la Dependencia se comprometió a mejorar las condiciones de los trabajadores, si bien esta mejora todavía no ha llegado mientras "cerca de un 20 por ciento de la plantilla ha presentado su renuncia en tan sólo seis meses".

La Fundación gestiona 12 centros, entre ellos, las residencias de Son Llebre, Son Tugores y Son Güells en Mallorca; las residencias de Can Raspall, Can Blai y Sa Serra en Ibiza, así como el Servicio de apoyo para personas adultas y el Centro Ocupacional Sa Riera.