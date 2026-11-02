¿Cuánto cuesta vivir en Baleares? Elevan a cerca de 34.000 euros el salario mínimo para necesidades básicas

CCOO cifra en 33.963 euros el salario de referencia necesario para vivir en Baleares, un 7,3% más que el año pasado - EUROPA PRESS

PALMA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha cifrado en 33.963 euros el salario neto de referencia para hacer frente a las necesidades básicas y disponer de un mínimo de actividades sociales y culturales en Baleares, lo que supone un incremento de un 7,3 por ciento respecto al año pasado y un 22,73 por ciento más en comparación con 2024.

Así lo ha explicado la secretaria de Ocupación de CCOO en Baleares, Maria Àngels Aguiló, quien ha atribuido este encarecimiento al coste de la vivienda en Baleares, una partida que ha repuntado un 18,6 por ciento y que se consolida como el gasto con mayor peso en el presupuesto de los ciudadanos del archipiélago, seguida por la alimentación y el transporte.