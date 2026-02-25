Unas cuarenta personas participan en un encuentro entre jóvenes y mayores de Felanitx

Momento de la jornada intergeneracional en Felanitx. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alrededor de 40 personas han formado parte de la jornada intergeneracional entre el Centro de Promoción de la Autonomía Personal (CPAP) Llar de Felanitx con la Cooperativa d'Ensenyament Es Lledoner, con el objetivo de "promover la convivencia, el bienestar y el intercambio de experiencias entre generaciones".

El presidente del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) y conseller insular de Bienestar Social, Guillermo Sánchez, acompañado por la directora insular de Atención Comunitaria y Promoción de la Autonomía Personal, Catalina Maria Mascaró, han acudido este miércoles al encuentro.

Sánche ha resaltado que iniciativas como esta "refuerzan el compromiso" del IMAS con un modelo de atención "centrado en la persona", que promueve "la autonomía, la participación activa y la integración comunitaria".

"Las actividades intergeneracionales no solo favorecen el bienestar emocional de las personas mayores, sino que también contribuyen a romper estereotipos y a generar vínculos de respeto y aprendizaje mutuo", ha manifestado.

Al evento han acudido usuarios del CPAP Llar de Felanitx y alumnado de los ciclos formativos de Servicios Comerciales, Peluquería y Estética, Acceso y Conservación de Instalaciones Deportivas y Acondicionamiento Físico de Es Lledoner, en el que han llevado a cabo actividades compartidas para fomentar "la convivencia, la actividad física y el bienestar".

La 'diada' ha empezado a las 09.30 horas con la salida de las personas usuarias del CPAP hacia las instalaciones de Es Lledoner. Los participantes han hecho una caminata que ha servido como primera actividad física compartida y como espacio distendido para favorecer la relación entre mayores y jóvenes.

Por su parte, Mascaró ha destacado que la colaboración con centros educativos como Es Lledoner permite "abrir el CPAP a la comunidad y crear espacios reales de convivencia", donde la experiencia y la juventud se "complementan".

También ha añadido que este tipo de jornadas son una "muestra clara" de que el envejecimiento activo se construye "desde la participación y la relación con el entorno".

Entre las propuestas programadas se han llevado a cabo sesiones de zumba y actividades de acondicionamiento físico dinamizadas por el alumnado, una merienda saludable para fomentar hábitos de vida sana, una sesión de peluquería y estética y la participación en el Proyecto Digital Comercio Felanitx, para impulsar así "la competencia digital y la conexión con el tejido comercial local".

Con esta iniciativa, el IMAS consolida su apuesta para impulsar espacios de encuentro intergeneracional que fomenten la convivencia, la actividad física, los hábitos saludables y la inclusión digital, al contribuir así a "mejorar la calidad de vida de las personas mayores y a reforzar los vínculos comunitarios en el municipio".