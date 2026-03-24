Un cuarteto de cuerda de la Orquesta Sinfónica de Baleares interpretará el sábado un concierto en la iglesia de Sineu

Un cuarteto de cuerda de la Orquesta Sinfónica de Baleares interpretará un concierto en iglesia de Sineu - GOIB

PALMA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un cuarteto de cuerda de la Orquesta Sinfónica de Baleares ofrecerá el próximo sábado, 28 de marzo, un concierto de cámara en la iglesia de Sineu, en el que interpretará 'Las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz', del compositor Joseph Haydn.

Según ha comunicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en una nota de prensa, el concierto, que tendrá lugar a las 20.00 horas, será interpretado por la violista Raquel Cobo, la violonchelista Lucrecia Garrigues y los violinistas Smerald Spahiu y Paula Marqués. La entrada será libre hasta completar aforo.

El oratorio de Joseph Haydn es una composición escrita originalmente en el siglo XVIII y destaca por su intensidad expresiva y su capacidad para crear una atmósfera íntima y solemne.