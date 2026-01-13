Cuatro de las cinco ciudades más caras para comprar una vivienda están en Baleares

Archivo - Anuncios de viviendas en venta en una inmobiliaria. - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Santa Eulària, Ibiza, Sant Antoni de Portmany y Sant Josep de sa Talalia lidera, junto a San Sebastián, la lista de municipios en los que comprar una vivienda es más caro, por encima de los 7.000 euros el metro cuadrado, rozando en el primer caso los 8.500 euros el metro cuadrado, según datos de Fotocasa.

Más allá de las cinco ciudades que superan el umbral de los 7.000euro/m2, otras cinco localidades, algunas todavía del archipiélago, completan el top 10 de municipios más caros de España a cierre de 2025, con precios muy próximos a esa barrera y evoluciones dispares.

En Andratx el precio de la vivienda se sitúa en 6.982euro/m2, tras registrar una fuerte subida interanual del 22%. Muy cerca se encuentra Campos (Baleares), con un precio de 6.791euro/m2, después de registrar el mayor incremento anual del ranking, del 33%, seguida de Calvià (6.747 euros/m2).