Palma es la segunda capital de provincia que da menor rentabilidad al comprar una vivienda y alquilarla al acabar 2025

Archivo - Calle Alfons el Magnànim. - AYUNTAMIENTO DE PALMA - Archivo

PALMA/MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

Palma es la segunda capital de provincia de España que ha ofrecido una menor rentabilidad bruta al comprar una vivienda y ponerla en alquiler al finalizar 2025, con un 4,3% frente al 6,7% de la media nacional.

Estos son algunos de los datos que extraen de un estudio elaborado por el portal inmobiliario idealista sobre esta actividad especulativa, que relaciona los precios de venta y alquiler de distintos productos inmobiliarios.

En el caso de las viviendas, San Sebastián es la única capital de provincia que da un menor rendimiento económico con un 3,3%. Sin embargo, en el apartado de las oficinas Palma es la ciudad con menor rentabilidad --un 6%-- de las que hay datos disponibles.

Por otra parte, los locales de Palma presentarían una rentabilidad del 7,3% para su comprador, lo que la sitúa en la tercera por la cola, empatada con Madrid, València y San Sebastián. Los garajes son los inmuebles con menor rentabilidad en Palma --un 3,1%-- y sería la cuarta capital provincial con menor porcentaje, por delante de Salamanca, Palencia y Granada.

En el conjunto de España, la rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en alquiler ha bajado hasta un 6,7% durante el cuarto trimestre de 2025, ya que al finalizar 2024 el retorno que ofrecía se situaba en el 7,2%.

El estudio destaca que la rentabilidad obtenida casi duplica, en "el peor de los productos inmobiliarios" analizados, las tasas que ofrecen los bonos del Estado a 10 años (3,3%).

Las oficinas ofrecen una rentabilidad bruta del 11,2%, la más alta de los bienes inmobiliarios, seguida de los locales, con un rendimiento del 9,9%, y de los garajes, que se sitúa en el 6%, por debajo del 6,2% de diciembre de 2024.

Entre las capitales españolas, los datos reflejan que Lleida es la que resulta más rentable, ya que alcanza el 7,5%, seguida por las ciudades de Murcia (7,4%), Zamora (7,2%), Huelva, Ceuta, Jaén y Castellón de la Plana (7% en los cuatro casos).

A su vez por debajo del 7% se sitúan las rentabilidades de Las Palmas de Gran Canaria (6,7%), Ávila (6,7%), Lugo y Almería (6,6% en ambos casos).

En el lado opuesto, San Sebastián registra la rentabilidad más baja (3,3%), seguida por Palma (4,3%), A Coruña (4,5%), Madrid, Santander, Pamplona, Cádiz y Bilbao (4,7% en las cinco capitales). En Barcelona llega hasta el 5,6%.

LOS GARAJES: EL PRODUCTO MENOS RENTABLE

Al contrario de las oficinas, los garajes son la inversión menos rentable del mercado inmobiliario en muchas capitales como Murcia (8,1%), Castellón de la Plana (7,5%), Toledo (7,1%), Ávila, Barcelona (6,7% en ambos casos) y Madrid (5,7%).

De este modo, el estudio sitúa a Salamanca como la ciudad con los garajes menos rentables (2,6%), seguida por Palencia (2,8%), Granada (3%) y Palma (3,1%), cuyo rendimiento es inferior al bono del Estado.

Respecto a la rentabilidad de las oficinas, Idealista remarca que el mayor retorno se obtiene en Sevilla (10,1%), Vitoria (9,8%), Zaragoza (9,6%), Lleida (9,6%), Valladolid (9,1%) y Castellón de la Plana (8,8%).

El mercado con las rentabilidades más bajas en oficinas es Palma, con un 6%, y le siguen en los escalone más bajos Valencia (6,1%), Madrid, San Sebastián, Málaga, León y A Coruña (6,2% en las cuatro ciudades).