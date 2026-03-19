Cuatro detenidos por intentar asesinar a puñaladas a dos personas a la salida de una discoteca de Palma

Un agente de la Policía Nacional, de espaldas. - POLICÍA NACIONAL

PALMA, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro jóvenes, dos de ellos menores de edad, por intentar asesinar a puñaladas a dos personas con las que se pelearon a la salida de una discoteca de Palma.

Los hechos se remontan a la madrugada del pasado 24 de enero en las proximidades de un local de ocio nocturno ubicado en el barrio de Sa Indioteria, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Varios jóvenes salieron del establecimiento y se cruzaron con otro grupo de personas, este más numeroso, que comenzaron a increparles y a agredirles.

Esa arremetida derivó en una reyerta durante la cual uno de los jóvenes sospechosos apuñaló con un cuchillo y por la espalda a dos de sus oponentes, sin que estos tuvieran posibilidad de defenderse.

Les propinó hasta cinco puñaladas por detrás de zonas vitales como el cuello y la espalda y la agresión continuó a pesar de que las víctimas ya se encontraban tendidas en el suelo.

Otro de los integrantes del grupo de agresores le propinó un golpe en la cabeza con una botella de cristal a otra de las víctimas, quien sufrió lesiones. Los tres perjudicados fueron trasladados a un centro hospitalario para recibir atención médica.

Varias patrullas policiales realizaron batidas por las inmediaciones del lugar de los hechos, pero no fueron capaces de localizar a los sospechosos.

El Grupo de Homicidios asumió la investigación y, fruto de las pesquisas, consiguieron identificar a los supuestos autores de la agresión.

Entre el martes y el miércoles de esta semana detuvieron a cuatro sospechosos, dos mayores de edad de origen venezolano y español y otros dos menores. A todos ellos se les imputan delitos de asesinato en grado de tentativa y de lesiones.

Los investigados fueron trasladados a comisaría y, tras tomarles declaración, tres de ellos quedaron en libertad. Solo el supuesto autor de las cinco puñaladas, uno de los menores, fue puesto a disposición de la Fiscalía de Menores.