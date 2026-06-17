Cuatro embarcaciones del Govern controlan y vigilan el litoral de Menorca

MENORCA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, ha presentado este miércoles en el puerto de Fornells las cuatro embarcaciones que operan en Menorca dentro del dispositivo de vigilancia, inspección y control del litoral y de apoyo portuario impulsado por PortsIB, que este año ya se encuentra plenamente operativo.

Al acto también han asistido el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca; el conseller insular Simón Gornés, y los concejales del Ayuntamiento de Es Mercadal, Carlos Rotger y Tóbal Pons.

Lafuente ha subrayado que las cuatro embarcaciones destinadas a Menorca forman parte de la flota de 22 unidades desplegada por el Govern para reforzar la vigilancia, la inspección y el control de la actividad en el litoral y mejorar la gestión de los puertos. En concreto, dos unidades operan desde los puertos de Maó y Ciutadella dentro del Servicio de vigilancia, inspección y control del litoral, con capacidad para actuar en cualquier punto de la costa en función de las necesidades del servicio.

Por otro lado, las otras dos embarcaciones están destinadas a los puertos de Ciutadella y Fornells y prestan apoyo a las operaciones internas de PortsIB, contribuyendo a una gestión más ágil y eficiente de las instalaciones portuarias.

Durante la presentación, el conseller ha destacado que este año Menorca dispone ya de un servicio plenamente operativo que permite reforzar la protección del litoral, mejorar el control de las actividades que se desarrollan en el mar y ofrecer una respuesta más ágil ante cualquier incidencia.

Lafuente ha subrayado que "la vigilancia del litoral es una herramienta fundamental para garantizar la convivencia entre los distintos usos del mar, preservar nuestro entorno natural y asegurar que la actividad náutica se desarrolle dentro del marco legal y con todas las garantías de seguridad".

En este contexto, ha indicado que el servicio desarrolla tareas de vigilancia, inspección y control del dominio público marítimo y de las aguas costeras, con especial atención a la actividad náutica y recreativa. Entre sus funciones se encuentran la detección de actividades irregulares, el control del alquiler ilegal de embarcaciones, la supervisión de fondeos no autorizados, la comprobación de documentación y autorizaciones administrativas, así como la colaboración con el resto de administraciones y cuerpos de vigilancia presentes en el litoral.

Este dispositivo complementa las actuaciones que el Govern desarrolla conjuntamente con la Guardia Civil para combatir el chárter náutico ilegal. En esta línea, Lafuente ha explicado que, desde 2019, el número de expedientes sancionadores incoados por actividades irregulares vinculadas al alquiler de embarcaciones ha aumentado un 853 por ciento, pasando de 17 expedientes aquel año a los 162 registrados durante 2025, de los que 61 corresponden a Menorca.