Cuatro heridos, uno de gravedad trasladado en helicóptero a Can Misses, al volcar un coche en Formentera

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PALMA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas, y una ha tenido que ser trasladada al hospital de Can Misses (Eivissa) por su estado de gravedad, al volcar un vehículo en la carretera PM-820-2, a la altura del kilómetro 5, en la isla de Formentera, según ha informado el SAMU 061.

En el accidente, uno de los ocupantes del citado vehículo salió despedido tras el impacto. Los cuatro afectados, con lesiones de diversa consideración, fueron trasladado al Hospital de Formentera.

Los servicios de emergencias han explicado que posteriormente fue evacuado el herido más grave al hospital de Can Misses en helicóptero sanitario.