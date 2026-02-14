Cuatro menores detenidos por una sucesión de actos vandálicos en barrios de Palma a bordo de una moto robada

Archivo - Vehículo de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

PALMA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro menores por causar daños en vehículos y viviendas a bordo de una moto robada en varios barrios de Palma.

Los hechos, según ha informado la Jefatura en nota de prensa, se produjeron en la madrugada del pasado sábado. Entre las 01.30 y las 05.00 horas hubo varias llamadas que alertaban de diversos episodios delictivos ocurridos entre el barrio de Son Ferriol y el Coll d'en Rabassa en Palma y que obligaron a movilizar varias patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local.

La primera llamada alertaba de un intento de robo con fuerza en máquinas expendedoras de alimentos en el barrio del Coll d'en Rabassa por parte de varios jóvenes. Dos horas después se recibió otra llamada relacionada con una quema de contenedores en Son Ferriol.

Otro vecino avisó de que unos jóvenes estaban lanzando piedras a la puerta de su domicilio y que le ocasionaron daños. Además, hubo varios coches que también sufrieron daños.

Las patrullas de Policía Nacional y de Policía Local de Palma lograron identificar a un grupo de menores que estaban por las inmediaciones y el Grupo de Atracos de la Policía Nacional inició una investigación. A los menores les intervinieron tres mecheros y un martillo de emergencias para romper cristales.

Los investigadores comprobaron que el grupo de menores estuvo toda esa noche y de forma seguida perpetrando vandalismo en dos barriadas de Palma.

ROBO EN LAS COCHERAS DE LOS AUTOBUSES

Los agentes averiguaron que los menores se habían dirigido a las cocheras de autobuses y se habían apoderado de varios martillos rompe cristales.

Después se dirigieron a unas máquinas expendedoras de alimentos situadas en el barrio del Coll d'en Rabassa, donde lanzaron patadas, golpes y utilizaron los martillos para romper los cristales para tratar de acceder al interior.

Los policías, además, incriminaron a los menores en la quema de un contenedor en el barrio de Son Ferriol y que pudo haber sido más grave si no llega a ser por la rápida intervención de dos trabajadores de la zona que sofocaron el fuego y apartaron el contenedor de la batería, evitando daños mayores. También intentaron quemar una papelera pero ante la presencia de los trabajadores desistieron de hacerlo.

Igualmente, dañaron hasta cinco vehículos estacionados en la vía pública y arrojaron piedras contra la puerta de un inmueble provocando daños.

Los agentes comprobaron como los jóvenes se desplazaron de una barriada a otra en un ciclomotor que supuestamente habían robado. Los investigadores consiguieron recuperar el vehículo y entregárselo a su propietaria, que había denunciado la sustracción.

A uno de los menores también se le imputa el robo de un coche y una motocicleta ocurrido el pasado año en el barrio de la Plaça de Toros de Palma. La propietaria se había dejado las llaves puestas en el sillín por descuido, lo que fue aprovechado para sustraer los vehículos. Ambos vehículos fueron recuperados días después.

Los menores fueron detenidos el pasado jueves como presuntos autores de los delitos de robos con fuerza, daños y sustracción de vehículo.