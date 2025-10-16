Cuatro psicólogos se incorporan a los centros de salud de Ibiza y Formentera

Archivo - Imagen de recurso de una doctora junto a una paciente - GVA - Archivo

IBIZA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha incorporado cuatro psicólogos para la atención de los usuarios en los centros de salud.

Según ha informado el Área de Salud pitiusa en un comunicado, estos cuatro profesionales cubrirán la atención de los ocho centros de salud de las Islas Pitiusas, lo que supondrá un cambio en el enfoque en la salud mental y facilitará que los pacientes con trastornos leves sean atendidos en el nivel asistencial más próximo.

Los circuitos establecidos contemplan que la derivación al servicio de Psicología la realice el médico de atención familiar y comunitaria en función de la situación clínica, con lo que no se contempla que el paciente solicite cita directamente.

La directora general de Salud Mental, Carme Bosch, ha explicado que se ha replanteado el modelo asistencial y una de las acciones prioritarias es el refuerzo de la Atención Primaria.

"En este programa se pretende ofrecer atención a personas con malestar emocional en procesos que estén indicados, de tal manera que se pueda dar una atención más temprana y, si se detectara algún trastorno grave, que se haga de manera precoz en un segundo nivel asistencial para poder intervenir antes de que este proceso progrese o se cronifique", ha señalado.

Para ello, el Govern invertirá 4,2 millones de euros desde ahora hasta el año 2027 para que los centros de salud de la Comunidad autónoma balear dispongan de psicólogos.

MÁS DE 3.200 CONSULTAS

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha destacado que en nueve meses y medio de 2025 los psicólogos han atendido en las Pitiusas 3.262 consultas.

En esta cifra se contempla la actividad realizada tanto en la Unidad de Salud Mental de adultos como la atendida en la Unidad de Patología Dual del Hospital Can Misses, junto a la efectuada para menores de edad en la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil del Centro de Salud Vila.

Durante el año 2024 se alcanzó la cifra de 5.560 consultas con los psicólogos en todos estos dispositivos.