Salud defiende que los psicólogos del plan de refuerzo en Primaria están "perfectamente formados y capacitados"

PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La conselleria de Salud ha asegurado que los psicólogos contratados con el plan de refuerzo de la red de Atención Primaria están "perfectamente formados y capacitados" para el ejercicio de sus funciones.

Así lo ha indicado la consellera del ramo, Manuela García, al ser preguntada este viernes, en declaraciones a los medios, sobre el comunicado emitido por la Sociedad Española de Psicología Clínica, en el que alertaba que el Govern estaría contratando a profesionales sin la titulación requerida.

En ese sentido, ha alegado que estos 16 profesionales contratados con el plan de refuerzo sí pueden ejercer su profesión en el ámbito privado, por lo que si alguien acude a un psicólogo privado por un duelo, un divorcio o estrés se puede encontrar a estos mismos psicólogos.

García ha aclarado que el plan de refuerzo de la Primaria está "alineado" con el Colegio de Psicólogos de Baleares y con el Consejo General de Psicología de España.

"Son profesionales que para el nivel asistencial y las competencias con las que se encuentran, son profesionales ideales y adecuados pero si se detecta a un paciente con un problema más grave, se deriva a unidades superiores como la Unidad de Salud Mental", ha concretado.

Consultada por si desde la Conselleria se considera que la formación para ser psicólogo interno residente (PIR) no es necesaria, ha mantenido que este modelo se ha aplicado en Canarias, Catalunya o La Rioja, entre otras autonomías.

No obstante, ha apuntado que se trata de un plan piloto que puede estar sujeto a modificaciones pero ha subrayado que era "necesario" dar una atención a la sociedad para que puedan acudir a estos profesionales que les "den herramientas y no tomar un ansiolítico".

"Son profesionales formados que han hecho un Grado en Psicología y un máster sanitario que les habilita y capacita para atender a las patologías que se van a encontrar", ha destacado.