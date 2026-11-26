El buque Med Emre. - VESSELFINDER

EIVISSA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro tripulantes del buque hundido cerca de Eivissa permanecen ingresados a cargo de una clínica privada al presentar cuadros de hipotermia, deshidratación, ingesta de agua salada y efectos tóxicos derivados de la exposición a productos petrolíferos.

Según ha informado el centro en un comunicado, los cuatro pacientes permanecen ingresados en planta de hospitalización, donde reciben tratamiento y seguimiento médico.

Los tripulantes han ingresado en el centro a las 02.23 horas tras ser trasladados por una ambulancia del 061.

En concreto, se trata de cuatro varones de 25, 26, 33 y 29 años, dos de nacionalidad turca y dos de nacionalidad india.