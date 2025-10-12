La cubierta de una casa se derrumba en Inca y obliga a evacuar el edificio contiguo por prevención - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La cubierta de una casa se ha derrumbado esta noche en Inca y ha obligado a evacuar el edificio contiguo por prevención.

Según han informado desde Bomberos de Mallorca, esta noche ha habido un derrumbamiento en la calle Teatre, en el municipio de Inca.

El edificio afectado es una casa de pueblo de planta baja más dos plantas, que estaba deshabitada. La cubierta ha colapsado y, al caer, ha provocado daños en la pared medianera con el edificio adyacente, también de planta baja más dos plantas. A consecuencia de esto, se han producido varios agujeros en la medianera y la viga maestra del edificio vecino ha quedado prácticamente sin apoyo.

Ante esta situación, se ha realizado un apuntalamiento de urgencia y se ha procedido a la evacuación preventiva del edificio contiguo, donde residían dos familias: una en la planta baja y primera, y otra en la segunda planta.

La cornisa del edificio donde ha ocurrido inicialmente el derrumbamiento ha caído hacia la calle y el tejado hacia el interior, pero no se han registrado víctimas.

En el operativo han participado efectivos de Bomberos de Mallorca del parque de Bomberos de Inca, incluyendo sargento y técnicos. La vía ha quedado cortada por motivos de seguridad.