Cuca Gamarra se reunirá con entidades sociales para abordar la protección de los menores en entornos digitales

Archivo - La vicesecretaria de Regeneración Democrática del PP, Cuca Gamarra, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Democrática del PP, Cuca Gamarra, se reunirá este martes con entidades sociales para debatir sobre la protección de los menores en entornos digitales.

Al encuentro también asistirá la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, según ha informado el PP en un comunicado.

Tras esta cita, Gamarra continuará su agenda con una reunión con los representantes de los cuatro Consells insulares.