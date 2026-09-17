El curso 2026-2027 en Formación Profesional comienza en Baleares con 21.000 alumnos matriculados

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PALMA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 21.000 alumnos se han matriculado este curso 2026-2027 en enseñanzas de Formación Profesional (FP), una cifra que todavía podría aumentar, ya que la matrícula todavía se encuentra abierta.

Así lo ha explicado este jueves en una rueda de prensa el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, quien ha definido esta etapa educativa como una "herramienta clave" contra el abandono escolar.

El conseller ha recordado que Baleares registró en marzo una tasa de interrupción de los estudios de un 15,2%, cinco puntos menos respecto al año 2024 (20,14%).