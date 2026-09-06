El curso político arrancará en el Parlament con el debate de la ley para regular la entrada de vehículos en Mallorca

Archivo - Miembros del Parlament de Baleares durante una sesión de control al Govern - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El último curso político antes de las elecciones de 2027 arrancará en el Parlament este miércoles con un pleno en el que se debatirá la toma en consideración de la ley para regular la entrada de vehículos en Mallorca.

El pleno comenzará a las 09.00 horas con la primera sesión de control al Govern después del verano, en la que tanto consellers como la presidenta del Ejecutivo, Marga Prohens, responderán a las cuestiones planteadas por la oposición sobre varios temas.

Posteriormente, los parlamentarios deberán decidir si toman en consideración la proposición de ley para regular la entrada de vehículos en Mallorca, que fue aprobada en el Consell el pasado mes de junio.

El presidente insular, Llorenç Galmés, será el encargado de defender el texto. Precisamente, Galmés subrayó esta semana que la institución insular prevé fijar antes de que termine el año el techo máximo de vehículos, tanto particulares como de alquiler, que podrán circular por la isla.

Los diputados deberán posicionarse igualmente este miércoles sobre la convalidación de dos decretos ley aprobados por el Govern el pasado mes de agosto.

Se trata, por un lado, del decreto ley de medidas urgentes en materia de educación que incluye, entre otras medidas, la equiparación del salario de las educadoras de las 'escoletes' concertadas no integradas con el de sus compañeras de otros centros.

Por otra parte, se debatirá el decreto ley que prohíbe la venta de bebidas energéticas a menores de edad y que contempla sanciones de entre 6.000 y 60.000 euros para quienes incumplan esta normativa.

SESIÓN DE CONTROL

En el primer pleno del curso político los miembros del Govern deberán responder a las principales cuestiones que la oposición ha criticado durante los meses de verano, además de los temas recurrentes en la Cámara, como son la saturación turística y la gestión de la sanidad.

MÉS per Mallorca y el PSIB preguntarán al conseller del Mar y Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, por los motivos del cese de la exdirectora general de Costas y Litoral, Maria Joaquina Ferrer. La izquierda había pedido la comparecencia del conseller, pero PP y Vox se opusieron.

Vox, por su parte, centrará sus preguntas en la situación en Ceuta, las llegadas de migrantes a Baleares y la atención a los menores migrantes no acompañados.

La presidenta del Govern deberá responder acerca de la modificación de la ley Reserva de la Biosfera (Més per Menorca), la temporada turística (MÉS per Mallorca), la financiación de 25 millones de euros para atender a menores migrantes en Ceuta (Vox) y las reclamaciones de la ciudadanía (PSIB).

La sesión plenaria acogerá también una interpelación de los socialistas en materia de gestión del litoral y dos mociones, una de Més per Menorca sobre el transporte aéreo y otra de MÉS relativa a política turística.