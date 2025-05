Dani Oliveira, reelegido nuevo secretario general de la Agrupación Socialista de Palma-Llevant

PALMA 31 May. (EUROPA PRESS) -

Daniel Oliveira ha sido reelegido este sábado nuevo secretario general de la Agrupación Socialista de Palma-Llevant.

En nota de prensa, el PSOE Palma ha informado que la Agrupación Socialista de Palma-Llevant ha renovado su Comisión Ejecutiva, donde Daniel Oliveira ha salido reelegido como secretario general de la Agrupación durante la asamblea que ha tenido lugar esta jornada en la sede de Miracle. Oliveira ha declarado que "esta nueva ejecutiva nace para dar respuesta a la necesidad de pisar el territorio. No rompemos con el pasado, es fruto de una madurez colectiva".

"Nos encontramos ante un gobierno municipal que no cree en la justicia social, el PP ha abandonado las instituciones y la ciudad", según el secretario general de la Agrupación Socialista Palma-Llevant, quien ha explicado que "hay que pasar a la ofensiva con más presencia y organización para dar respuesta a las problemáticas que se dan en los barrios".

"Cada barrio tiene que tener voz, cada realidad tiene que estar presente. Solo activos podremos ofrecer una alternativa real. La ciudadanía nos espera, nos debemos a la gente y a los barrios de Palma que, hoy, están abandonados y piden dignidad", ha concluido Oliveira.

El secretario general de la Agrupación Socialista de Palma (ASP), Iago Negueruela, ha participado en la Asamblea, durante la cual ha asegurado "estar muy orgulloso del trabajo de Dani, Palma-Llevant es ejemplar, siempre pone el partido por delante. Siempre está junto a las personas. Es un día de enhorabuena colectiva".

Para el secretario general de la Agrupación Socialista de Palma, "Palma está preparada para el cambio". "Martínez se molesta cuando le dicen que es un promotor, y no es capaz de escuchar a las compañeras de las 'escoletes'. Nosotros los socialistas estamos con las personas que educan. Martínez, no, es una indignidad, no escucha, se ofende. Tenemos que desnudar todas sus mentiras, quiere convertir Palma en una ciudad sin alma".

El secretario de organización de la Federación Socialista de Mallorca, Ares Fernández, ha asistido también a la Asamblea y ha agradecido la tarea hecha por la Agrupación. "Ha demostrado ser el motor de este partido con su compromiso y dinamismo. Un referente. Juntos somos imparables. Tenemos que trabajar, trabajar y trabajar para volver a gobernar de aquí a dos años", ha dicho Fernández.

NUEVA EJECUTIVA

Acompañarán a Daniel Oliveira en la Comisión Ejecutiva Reyes Sierra como presidenta, Sergio Rigo como secretario de organización y Cati Martí como secretaria de política municipal, entre otros compañeros de la agrupación socialista.

Con la renovación de la Comisión Ejecutiva de los Socialistas de Palma-Llevant, se inicia el proceso de renovación de todas las Agrupaciones locales de distrito de Palma después del 9º Congreso de la Agrupación Socialista de Palma.