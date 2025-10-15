Los daños por la Dana en Ibiza ascienden a unos 15 millones de euros

Archivo - La presidenta del Govern, Marga Prohens, junto a autoridades de Ibiza visita las inundaciones en la isla tras el paso de la DANA - AYUNTAMIENTO DE IBIZA - Archivo

IBIZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Ibiza ha reclamado al Gobierno central máxima celeridad en la tramitación y aprobación de la declaración de Ibiza como zona afectada por una emergencia de protección civil y ha estimado que los daños ascienden a cerca de 15 millones de euros, entre desperfectos detectados en instalaciones municipales y negocios particulares.

En un comunicado, el Consistorio ha recordado que el 5 de octubre se aprobó por unanimidad la solicitud formal de la declaración. Dos semanas después de la primera tormenta, el Ayuntamiento ha realizado una estimación económica de los daños registrados en edificios, instalaciones municipales y vía pública, que asciende a casi cinco millones. La cifra incluye los costes de reparación de edificios como el Cetis, el Casal de Igualdad o parques.

También se contemplan desperfectos en vías públicas y zonas ajardinadas, sistemas de alumbrado y semáforos o el paseo de Figueretes, entre otros.

El Consistorio ha advertido de los problemas estructurales detectados en carreteras que no son de titularidad municipal, como la de Sant Antoni o la avenida de Sant Josep, donde se ha comprobado que no se dispone de las instalaciones hídricas necesarias para evacuar el agua de manera eficiente.

Además, los daños ocasionados por la tormenta en comercios, hoteles y restaurantes superan los nueve millones, según las primeras valoraciones.

Por ello, el Ayuntamiento ha exigido al Gobierno que acelere los trámites para la declaración de zona afectada por una emergencia y ha pedido que se activen las ayudas y medidas extraordinarias de recuperación previstas para agilizar la reconstrucción de las áreas más afectadas.

El alcalde de Ibiza, Rafa Triguero, ha señalado que los ciudadanos necesitan "una respuesta rápida y efectiva" puesto que, cada día que pasa sin la declaración, es una jornada más de dificultades para familias, negocios y servicios públicos. "Pedimos al Gobierno que actúe con la urgencia que la situación requiere", ha insistido.

El Consistorio está a la espera de que el Govern concrete y cuantifique las ayudas previstas en Ibiza.