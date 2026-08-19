El Dark Iron Motard cuenta con 45 participantes y recorrerá 300 kilómetros de Mallorca en cuatro etapas

Organizadores del Dark Iron Motard Trofeo Ciutat de Palma en la presentación del torneo en Cort. - EUROPA PRESS

PALMA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

La sexta edición del Dark Iron Motard Trofeo Ciutat de Palma de Mototurismo comenzará este sábado 22 de agosto con 45 participantes y se dividirá en cuatro etapas que recorrerán 300 kilómetros de Mallorca.

El presidente de Moto Club Media Milla, Pep Quetglas, ha señalado en la presentación del trofeo en Cort que esta edición contará con 45 participantes, siete de ellos son mujeres, distribuidos en tres categorías -piloto masculino, piloto femenino y copiloto-.

Quetglas ha apuntado que "en cada etapa hay puntos de interés en la isla que los motoristas deben localizar para ir. El ganador no será el más rápido, sino aquel participante que complete el reto con el menor kilometraje posible.

En este sentido, ha explicado que el itinerario se lo organiza cada competidor, que cuando vaya a los puntos de interés deberá escanear un código QR para certificar que ha estado. Además, ha añadido que esos lugares son secretos hasta el día de inicio de cada etapa.