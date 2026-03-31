Una decena de vuelos retrasados en Palma en el segundo día de la huelga de trabajadores de tierra

Archivo - Trabajadores durante una huelga de handling. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

PALMA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Palma registra a primera hora de este martes un total de diez vuelos retrasados --siete salidas y tres llegadas-- el segundo día de la huelga de trabajadores de tierra, y que afecta también al aeropuerto de Ibiza, que no registra incidencias, según la información de Aena consultada por Europa Press.

Cabe recordar que CCOO, UGT y USO han convocado una huelga indefinida para los trabajadores de tierra de Groundforce a partir del lunes 30 de marzo, que se realiza en tres franjas horarias diferentes y afectará a los 12 aeropuertos donde opera la compañía.

De esta forma, esta huelga se llevará a cabo entre las 5.00 y las 7.00 horas, entre las 11.00 y las 17.00 y entre las 22.00 y las 00.00 horas de cada día, de manera indefinida.

La huelga afecta a los servicios de 'handling' (asistencia en tierra) en los aeropuertos de Barcelona, Madrid, Alicante, Valencia, Palma, Eivissa, Málaga, Las Palmas, Tenerife, Lanzarote, Fuerteventura y Bilbao.

La convocatoria responde al "incumplimiento por parte de la dirección de la empresa de los compromisos salariales recogidos en el convenio colectivo", según los sindicatos, quienes señalan que la empresa interpreta de manera unilateral los artículos del convenio, lo que "en la práctica, está suponiendo una pérdida directa de poder adquisitivo".

CCOO, por su parte, denuncia que la empresa está utilizando una interpretación restrictiva del artículo 96 del convenio "para dejar sin efecto lo establecido en el artículo 94, que asegura la actualización salarial conforme a la inflación acumulada desde 2022".

Asimismo, CCOO acusa a la dirección de haber aplicado recortes en las subidas salariales pactadas para determinados grupos profesionales, "lo que constituye un incumplimiento directo del convenio colectivo vigente y genera desigualdades injustificadas dentro de la propia plantilla".