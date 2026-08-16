Declarado un incendio forestal cerca de la carretera de Manacor hacia Sant Llorenç

Bomberos de Mallorca en un incendio forestal - BOMBEROS DE MALLORCA

PALMA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Bomberos de Mallorca y efectivos del Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) están actuando en un incendio forestal en la zona de la carretera de Manacor hacia Sant Llorenç.

Según ha informado el cuerpo de bomberos, el fuego se ha originado este domingo y hasta el lugar se han desplazado los efectivos de los parques de Manacor y Artà, así como el helicóptero sa Milana, para dar apoyo a los servicios del Ibanat.