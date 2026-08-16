Extinguido el incendio forestal entre Alaró y Consell tras quemar más de dos hectáreas

Europa Press Islas Baleares
Actualizado: domingo, 16 agosto 2026 13:29
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   PALMA, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

   El Instituto Balear de la Naturaleza (Ibanat) han dado por extinguido el incendio forestal originado este sábado en es Putxet, entre los municipios de Alaró y Consell, tras quemar 2,1 hectáreas de matorral.

   Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un mensaje en su cuenta de 'X', el fuego se ha extinguido a las 13.10 horas, después de casi un día de actuaciones por parte de los bomberos forestales.

   El incendio se originó a las 15.25 horas del sábado y se movilizaron hasta el lugar seis medios aéreos, tres autobombas, 34 bomberos forestales, tres agentes de medio ambiente y bomberos del parque de Inca.

   A las 17.10 horas, el incendio se dio por establizado y, a las 18.25 horas, por controlado. Los efectivos continuaron actuando hasta extinguirlo este domingo.

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