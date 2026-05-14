Intoxicados dos trabajadores de un restaurante del centro de Palma tras un incendio en la cocina

PALMA, 14 (EUROPA PRESS)

Dos trabajadores de un restaurante del centro de Palma han resultado intoxicados por inhalación de humo tras haberse declarado un incendio en la cocina.

Los Bomberos de Palma han recibido el aviso poco antes de las 19.30 horas y se han desplazado hasta el establecimiento, ubicado en la calle Apuntadors.

El incendio, según han informado a Europa Press fuentes del cuerpo de emergencias y de la Policía Local, se ha originado en el interior de un restaurante.

La principal hipótesis apunta a que una chispa de la freidora ha provocado un pequeño fuego que ha acabado por extenderse al resto de la cocina.

Dos trabajadores del restaurante han tenido que ser atendidos por los sanitarios del SAMU 061 debido a una leve intoxicación por inhalación de humo.

El incendio ha sido sofocado por los Bomberos en poco menos de media hora. Hasta el lugar también se han desplazado varias dotaciones de la Policía Local de Palma, han colaborado en las tareas de extinción.

Según ha podido comprobar Europa Press, la calle, en la que abunda el humo del incendio, ha sido cortada para facilitar la actuación de los servicios de emergencias.