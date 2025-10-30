Declarado un incendio en el sótano de una casa de campo de Santa Maria

Archivo - Escudo de Bomberos de Mallorca. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha sido declarado este jueves en una casa de campo ubicada en el municipio de Santa Maria.

El fuego, han informado los bomberos, se ha originado en una sala de máquinas situada en la planta subterránea de la vivienda.

Además de a esta zona, las llamas también han afectado a un pequeño cuarto con maquinaria de la piscina, en la planta baja.

Las dos estancias están comunicadas por un conducto, lo que ha permitido que el fuego llegara hasta la parte superior del inmueble.

El resto de la casa también se ha visto afectada por el humo y, poco antes de las 14.00 horas, los bomberos estaban realizando labores de ventilación.

Están interviniendo efectivos de los parques de Inca y Sóller, así como un sargento.