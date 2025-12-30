Declarado proyecto de especial interés autonómico el centro de acogida de menores migrantes en Son Tous

Archivo - Tiendas de campaña colocadas en las instalaciones del antiguo cuartel de Son Tous - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha declarado proyecto de especial interés autonómico la adecuación del centro de primera acogida de menores migrantes en Son Tous, que contará con 64 plazas.

Según ha señalado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern celebrado este martes, el objetivo es instalar un centro residencial de primera acogida para personas situación vulnerabilidad, especialmente menores migrantes no acompañados.

El espacio, cedido al Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), permitirá habilitar servicios de acogida residencial de atención inmediata, con cuatro unidades para 16 menores; ubicar una Unidad de Atención y disponer de una enfermería.

En concreto, el proyecto afecta una superficie de 1.835 metros cuadrados correspondientes a la nave 26 y algo más de 4.700 metros cuadrados de zonas exteriores del antiguo acuartelamiento de Son Tous, un inmueble adscrito a la Comunidad Autónoma mediante concesión demanial del Ministerio de Defensa.

Costa ha subrayado que la declaración como proyecto de especial interés estratégico autonómico responde a la necesidad urgente de disponer de infraestructuras adecuadas para atender a niños y adolescentes migrantes no acompañados que llegan a Mallorca en situación de desprotección, principalmente como consecuencia del aumento de las llegadas por vía marítima.

Esta competencia corresponde al Consell de Mallorca, a través del IMAS, de acuerdo con el Estatut d'Autonomia y la normativa autonómica y estatal de protección a la infancia y adolescencia.

El centro permitirá habilitar servicios de acogida residencial de atención inmediata; ubicar la Unidad de Atención, formada por profesionales especializados del IMAS; disponer de una enfermería para atender las necesidades sanitarias y realizar la primera valoración del estado de salud de los recién llegados.

Además, la entrada en vigor del Reglamento (UE) 2024/1356, que será de obligado cumplimiento a partir de junio de 2026, establece nuevos requisitos de triaje, identificación y atención sanitaria en las fronteras exteriores de la Unión Europea.

Esto, han apuntado desde el Govern, incrementa la necesidad de disponer de espacios adecuados para garantizar una atención inmediata y con profesionales especializados dentro de los plazos establecidos.

Con la declaración aprobada por el Consell de Govern, se agilizará la tramitación de las actuaciones necesarias para adecuar los espacios de Son Tous, ya que no requieren la obtención de licencias urbanísticas municipales, aunque mantienen los requisitos técnicos y normativos exigibles.

Ello facilita poner en funcionamiento el equipamiento en el menor tiempo posible. El portavoz no ha especificado cuándo se podría poner en marcha aunque ha destacado que el objetivo es que sea una realidad "cuanto antes posible".