Declaran culpable de homicidio al acusado de matar a un asaltante en Inca

El acusado de matar a uno de los asaltantes durante el juicio, en el Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial de Baleares, a 12 de enero de 2026, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press

PALMA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jurado ha declarado culpable de homicidio al acusado de matar a puñaladas a un asaltante que entró en su finca para robar plantas de marihuana en Inca en septiembre de 2020 y ha alcanzado igualmente un veredicto de culpabilidad del delito de robo con fuerza en grado de tentativa para los otros tres hombres que iban con el fallecido.

La Audiencia Provincial ha acogido este viernes la lectura del veredicto alcanzado por los nueve miembros del jurado, quienes han tardado dos días en deliberar.

Respecto al primero, el jurado ha considerado probado que en el transcurso de un enfrentamiento asestó al asaltante varias puñaladas con la intención de acabar con su vida y ha rechazado que actuara en legítima defensa. "Podría haber regresado, encerrado para proteger su integridad y la de su familia, y después llamar a la policía. No había necesidad de ataque, y además este fue muy violento, tal y como se desprende de la autopsia", han señalado.

El jurado, por contra, no ha considerado probado que el autor del ataque lo hiciera de manera sorpresiva ni por la espalda, ni que hubiera un segundo apuñalamiento ya fuera de la finca.

Respecto a los asaltantes, el jurado ha considerado por unanimidad que idearon un plan, cada uno con un papel asignado para apoderarse de las plantas de marihuana. Según han apuntado, "hubo organización y lo habían planeado de común acuerdo".

Por su parte, los nueve miembros del jurado rechazan que se tenga en cuenta como atenuante para los ladrones el consumo de drogas. Según han apuntado, a pesar de ser consumidores habituales no estaban bajo los efectos de las sustancias en el momento de los hechos. "Su juicio no estaba afectado", han señalado.

LOS HECHOS

Los hechos ocurrieron el 24 de septiembre de 2020, cuando cuatro personas acudieron a una vivienda de Inca con la intención de robar unas plantas de marihuana. Los tres acusados se quedaron en el exterior para vigilar mientras el otro accedía al inmueble.

Este último entró en la vivienda a través de un orificio en una valla metálica levantada sobre el muro que cercaba la finca, momento en que fue sorprendido por el propietario, que en el transcurso de un forcejeo le asestó varias puñaladas hasta acabar con su vida.