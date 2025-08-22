Declaran de interés autonómico la reforma del Quarter de Santiago para situar la escuela de adultos

MENORCA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado este viernes declarar de interés autonómico las obras de reforma del antiguo Quarter de Santiago, en el municipio de Maó, para la implantación del Centro de Educación de Personas Adultas (CEPA) Joan Mir i Mir.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha explicado en rueda de prensa que esta declaración permitirá agilizar los trámites administrativos e iniciar con carácter urgente la ejecución de las fases III, IV y V del proyecto, que habían quedado paralizadas.

Desde el Govern han recordado que, actualmente, el centro Joan Mir i Mir desarrolla su actividad en un edificio "obsoleto y con condiciones insuficientes", ubicado en la calle Sant Joan.

"Para dar respuesta a las crecientes necesidades de alumnado y estudios, el Govern impulsa la reforma integral del Quarter de Santiago, inmueble de titularidad municipal cedido a la Comunidad Autónoma por un periodo de 25 años", ha subrayado.

El proyecto contempla la reforma estructural del edificio, la reconstrucción de las escaleras, la rehabilitación de los espacios exteriores y la transformación del patio central en una plaza abierta a la ciudad.

Con una superficie útil de 2.132 metros cuadrados, el nuevo centro contará con 16 aulas, laboratorios, biblioteca, espacios administrativos y zonas comunes. También se mejorarán la accesibilidad, la eficiencia energética y las instalaciones.

Las obras, que saldrán a licitación por un importe de 4,1 millones de euros, tienen un plazo de ejecución previsto de 14 meses. Además, el proyecto incluye la construcción de un muro de contención en la fachada norte y la urbanización exterior con pavimentos, zonas ajardinadas, pérgolas y mobiliario urbano.

El Quarter de Santiago también acogerá la sede de la Escuela Balear de Administración Pública, con 461 metros cuadrados y 5 aulas.

Con esta actuación, el Govern ha reafirmado "su compromiso con una educación de calidad, accesible y adaptada a las necesidades actuales, y da cumplimiento al convenio firmado con el Ajuntament de Maó para transformar este espacio en un equipamiento educativo de referencia".