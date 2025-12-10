El decreto de aceleración de proyectos llega al pleno con el apoyo de Vox ahora garantizado

Archivo - El vicepresidente del Govern, Antoni Costa, en el pleno. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlament del próximo martes, el último de este periodo de sesiones, debatirá y previsiblemente aprobará el decreto de aceleración de proyectos después de que el Govern pactara con Vox el texto que salió el pasado viernes del Consell de Govern.

La norma saldrá adelante casi tres meses después de que Vox lo tumbara inicialmente en la Cámara autonómica y después de eliminar, a petición de los de Santiago Abascal, la posibilidad de que los proyectos de energías renovables se acojan a la aceleración.

El nuevo texto, según explicó el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, es el mismo que se aprobó hace tres meses, aunque con "ligeras modificaciones".

El decreto crea y regula la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos (UAPE), que estará integrada dentro de la Oficina de Planificación y Coordinación de Inversiones Estratégicas. Sin embargo, a petición de Vox, la versión que el martes llega al último pleno del año elimina las Zonas de Interés Autonómico Energético (ZIAE) y las modificaciones previstas en la ley de carreteras y de cambio climático.

El portavoz del PP, Sebastià Sagreras, ha reivindicado que el decreto de aceleración será una más en la lista de iniciativas que el Govern ha logrado sacar adelante en la Cámara, mientras la izquierda habla de bloqueo y parálisis.

Por parte del PSIB, su portavoz adjunto, Marc Pons, ha afirmado que el texto que llega el martes al pleno "no es el que quería el Govern, sino el que Vox pedía". "En este Parlament sólo se aprueba lo que Vox quiere, cuando Vox quiere y en las condiciones que Vox quiere, no cuando quiere el Govern ni en las condiciones que quiere el Govern ni cómo lo pedía el Govern", ha afirmado.