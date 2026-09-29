El déficit de vivienda en Eivissa supera el 43%

Un bloque de viviendas en construcción , a 8 de septiembre de 2026, en Madrid. - Ricardo Rubio / Europa Press

EIVISSA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La isla de Eivissa ha registrado en los últimos 25 años un aumento de la población de casi el 83 por ciento, mientras que el aumento del número de viviendas en el mismo periodo ha sido de casi el 40 por ciento. El déficit, por tanto, es del 43,18 por ciento.

Así se desprende de los datos recogidos en la web del Observatorio de la Vivienda de Baleares (OHIB), presentado este martes en Eivissa. Los precios de la vivienda según su tipología y el tipo de comprador, el déficit de vivienda acumulada las últimas décadas derivado del crecimiento de población o el plan de choque del Govern, con más de 1.200 viviendas asequibles planificadas para residentes en Eivissa, son algunos de los datos e indicadores que recoge el portal web.

Según ha informado la Conselleria de Territorio, Movilidad y Vivienda en un comunicado, el director general de Vivienda y Arquitectura del Govern, José Francisco Reynés, ha intervenido para presentar la nueva página web, ohib.caib.es con 23 indicadores ya disponibles.

El OHIB aporta datos e indicadores a partir de la información de varios organismos oficiales y mediante convenios con la Agencia Tributaria de las Baleares (ATIB) y el Instituto de Estadística de Baleares (Ibestat), en colaboración también con el Instituto Cartográfico y Geográfico de Baleares (ICGIB), entre otros.

PLAN DE CHOQUE

En relación al plan de choque, el Govern ha destacado que se desarrolla en colaboración con los ayuntamientos, el Consell y la iniciativa privada, y tiene en planificación más de 1.200 viviendas de precios asequibles para ciudadanos residentes en Eivissa, entre los que destacan más de 400 viviendas de promoción pública del Ibavi, una cifra que se irá incrementando a medida que se incorporen nuevas promociones en la planificación, según ha explicado el director general de Vivienda y Arquitectura del Govern.

Otro de los indicadores muestra el déficit de vivienda derivado del crecimiento de población en las últimas décadas.

En este sentido, también se recogen datos que muestran la reactivación del sector de la construcción y el aumento del número de viviendas visadas. El año 2025 ha sido el año de mayor construcción de viviendas en edificios plurifamiliares desde la crisis de 2008. La construcción de nuevas viviendas creció un 24,5 por ciento el año pasado respecto de 2024 (de 685 a 853) y supone el número más alto de viviendas visadas desde 2008.

En relación con los indicadores sobre el mercado residencial, uno de los datos expuestos es que la diferencia de precio entre los anuncios en los portales inmobiliarios son cerca de un 32 por ciento más altos respecto de los precios reales de compraventa en el municipio de Eivissa.

En cuanto a los precios de compraventa según el tipo de comprador, el precio medio fue de 396.353 euros, mientras que un extranjero compró viviendas por un precio medio de 653.786 euros, un 65 por ciento más alto.

El precio medio de un piso o vivienda en edificio plurifamiliar en la isla fue de 538.479 euros, un 35,9 por ciento superior a la media de las islas (396.165 euros). El precio medio de compraventa durante el año 2025 en Eivissa fue de 848.491 euros, un 48 por ciento superior a la media del conjunto de Baleares (571.136 euros).

En cuanto al alquiler turístico con licencia, Eivissa tiene 2.365 viviendas destinadas al alquiler turístico de manera legal, según datos de diciembre de 2025, lo que representa solo el 3,2 por ciento del total de las viviendas existentes. Se trata de una proporción menor que la media registrada en el conjunto de Baleares. El año 2022 supuso el mayor número (2.466) y desde aquel año, las viviendas de alquiler turístico se han reducido un 3,69 por ciento en la isla de Eivissa.

Otro indicador del Observatorio se refiere a la eficiencia energética. En Baleares, más de la mitad de los edificios residenciales han sido construidos antes de la primera normativa energética, mientras que este porcentaje baja al 49 por ciento en Eivissa.

En general, las viviendas de Eivissa tienen una antigüedad menor que la media de las islas. Del total de viviendas con certificado energético, un 86 por ciento de las viviendas en Eivissa -cifra similar a la media autonómica- tiene unas calificaciones E, F o G, de baja eficiencia energética.