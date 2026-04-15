Delegación niega que la regularización vaya a colapsar los servicios públicos porque son personas que ya los utilizan

Archivo - El secretario general de la Delegación del Gobierno, Rubén Castro. - PSIB - Archivo

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de la Delegación del Gobierno central en Baleares, Rubén Castro, ha negado este miércoles que el proceso de regularización extraordinaria de migrantes vaya a suponer un colapso de los servicios públicos, porque se trata de personas que ya los están utilizando a día de hoy.

"Son personas que ya están entre nosotros", ha insistido en declaraciones a los medios el día en que el BOE ha publicado el real decreto y horas antes de que entre en vigor y se puedan presentar las solicitudes.

Castro ha rechazado que el despliegue de la medida derive en una afluencia masiva a los servicios públicos. "Son personas que ya están entre nosotros, residen aquí y ya han estado haciendo uso de servicios públicos a los que tienen derecho y que algunas administraciones del PP les niegan", ha afirmado.

Además, ha añadido, con la regularización, las personas que se acojan pasarán a aportar al sistema con sus obligaciones tributarias y a mejorar la situación socioeconómica de Baleares.

Ante este escenario, para Castro, el Govern, que ya ha avanzado que llevará la cuestión a los tribunales, tiene que elegir entre proteger los derechos humanos y dar protección jurídica y garantizar los derechos y libertades de estas personas para que, en algunos casos, dejen de ser explotadas, o seguir en el discurso del odio y el "seguidismo" a la ultraderecha. "¿Prefiere que puedan seguir siendo explotados?", se ha preguntado.