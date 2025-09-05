La demanda eléctrica sube un 0,6% en agosto en Baleares y un 4,4% en lo que va de año en comparación con 2024

Archivo - Sede de Endesa en Sant Joan de Déu, en Palma. - ENDESA - Archivo

PALMA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La demanda eléctrica en Baleares durante el mes de agosto ha alcanzado los 728.167 MWh, un 0,6% superior respecto del mismo periodo del año anterior, y cerca de 4,1 millones de MWh desde que empezó 2025, esto es un 4,4% más que en 2024.

Por islas, la demanda ha sido 526.418 MWh en Mallorca --un 0,3% superior--, 64.917 MWh en Menorca --con un incremento del 0,6%--, 127.139 MWh en Ibiza --con una subida del 1,8%-- y 9.693 MWh en Formentera --con un incremento del 1,2%--, según ha informado Endesa en un comunicado.

En cuanto a la energía empleada desde enero hasta este mes de agosto, Mallorca ha alcanzado los casi 3,2 millones de MWh --un 3,5% más que en 2024--, Menorca supera los 350.000 MWh --un +7,2%--, Ibiza se sitúa por encima de los 700.000 MWh --un +7,4%-- y Formentera ronda los 44.500 MWh --un +5%--.

Este verano, el 18 de agosto se ha logrado una punta máxima de potencia de 1.375 MW en el conjunto de Baleares, un valor que ha superado la punta máxima histórica de potencia neta, que era del mes de julio de 2023, que era de 1.362 MW.

Ibiza también han superado la punta máxima de potencia histórica logrando los 234,4 MW en la isla de Ibiza, 3,4 MW por encima de la anterior marca.