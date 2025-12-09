La demanda eléctrica sube en noviembre un 7,9% en Baleares

Archivo - Electricidad, energía, cables, torres eléctricas, corriente. Recurso. Archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La demanda eléctrica ha experimentado en Baleares una subida del 7,9% en noviembre, en comparación con el mismo mes del año pasado.

Según los datos de Endesa, la demanda eléctrica en las Islas alcanzó en el undécimo mes del año los 413.700 MWh.

Por islas, la demanda eléctrica ha crecido un 7,2% en Mallorca (316.206 MWh), un 15,5% en Menorca (32.981 MWh), un 7,8% en Ibiza (61.575 MWh) y un 11,1% en Formentera (2.937 MWh).

Entre enero y noviembre y en comparación con el mismo periodo del año anterior, la demanda eléctrica ha aumentado en el conjunto del archipiélago un 3,9% (5.737.869 MWh).

En este periodo la demanda crece en todas las islas y lo hace un 3% en Mallorca (4.263.405 MWh), un 6,3% en Menorca (471.763 MWh), un 7,1% en Ibiza (943.748 MWh) y un 5,1% en Formentera (58.954 MWh).

Por otra parte, las puntas máximas del mes se alcanzaron el 27 de noviembre para el conjunto de Baleares (916,0 MW), Mallorca (708,1 MW) e Ibiza (133,8 MW), el 26 de noviembre para Menorca (68,9 MW) y el día 28 del mismo mes para Formentera (8,1 MW).