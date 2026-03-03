La demanda de energía eléctrica de Baleares desciende un 3,5% en febrero

Varios tendidos eléctricos. - Ricardo Rubio - Europa Press

PALMA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La demanda de electricidad en febrero en Baleares ha descendido un 3,5% una vez tenidos en cuenta los efectos de la laboralidad y las temperaturas.

En términos brutos, según ha informado Red Eléctrica de España (REE), la demanda mensual se calcula en 397.741 megavatios hora (MWh), lo que supone un 5,4% más que en el mismo periodo del año anterior.

En los dos primeros meses del año 2026, la demanda de electricidad balear se sitúa en los 898.801 MWh, un 2,2% más que en el mismo periodo del año anterior.

En cuanto a la producción, el ciclo combinado, con el 74,3% de la energía producida en Baleares, fue la primera fuente de las islas este mes.

Por su parte, la energía renovable generada representó el 14,5% del total de mix balear. Además, durante este mes de febrero, el enlace submarino entre la Península y Mallorca contribuyó a cubrir el 25,8% de la demanda eléctrica balear.

DEMANDA ELÉCTRICA NACIONAL

La demanda eléctrica nacional, por su parte, ha registrado un ascenso del 1,2% en febrero con respecto al mismo mes del año anterior, una vez descontados los efectos de temperatura y laboralidad.

En términos brutos, la demanda fue de 20.425 gigavatios hora (GWh), un 0,8% superior a la del mismo mes de 2025. Además, en este mes, y con los datos disponibles, se estima que las instalaciones de autoconsumo han generado 872 GWh, según informó Red Eléctrica de España (REE).

En los dos primeros meses del año, España registró una demanda total de 44.491 GWh, lo que supone un crecimiento del 3% respecto al mismo periodo del año anterior. Si tenemos en cuenta la laboralidad y las temperaturas, este incremento es del 2,3%.

Por tecnologías, las renovables generaron en febrero un 17,1% más que en el mismo mes del año pasado, con 13.654 GWh, lo que supone una cuota del 63,2% del total, una de las más altas de su historia.

En el mes de febrero, el 81,8% de la producción eléctrica procedió de tecnologías que no emiten CO2 equivalente. Las sucesivas borrascas que han atravesado la Península Ibérica durante el mes de febrero hicieron que la eólica experimentara un crecimiento del 68,3% respecto al mismo mes del año anterior y anotó 6.306 GWh.

Así, esta tecnología lideró en febrero el 'mix' de generación nacional con el 29,2%, seguida de la hidráulica, que produjo un 7,7% más que en febrero de 2025, hasta los 4.451 GWh, con los que obtuvo una cuota del 20,6%; la nuclear, con el 18,6%; el ciclo combinado, con el 12,7%, y la solar fotovoltaica, responsable del 11,5% del total.

Si se tienen en cuenta datos de producción procedentes de instalaciones de autoconsumo, la participación de las renovables en el 'mix' español ascendió en febrero al 63,8%, según las estimaciones disponibles.

En cuanto a los sistemas de almacenamiento, en febrero se integraron a la red un total de 922 GWh procedentes de tecnologías de almacenamiento energético (baterías y bombeo), lo que permite un mayor aprovechamiento de la generación renovable.