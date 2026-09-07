Deniegan la incapacidad a un agente de viajes con fibromialgia: es una patología crónica, pero no permanente

Archivo - Escudo en la entrada de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha avalado denegar la incapacidad permanente a un agente de viajes de 54 años que padece fibromialgia y poliartralgias.

La Sala, de este modo, ha respaldado la decisión adoptada por un juzgado de lo Social de Menorca que, en abril de 2024 y en base a un informe del Equipo de Valoración de Incapacidades, consideró que sus lesiones no alcanzaban un grado suficiente de disminución de su capacidad laboral.

El demandante, según ha informado el TSJIB en un comunicado, sostiene que su dolencia ha afectado de forma muy negativa a su trayectoria profesional, requiriendo un tratamiento sintomático y paliativo para una enfermedad crónica de carácter fluctuante.

Por su parte, el tribunal subraya que aunque el magistrado de instancia no pone en duda la existencia de dicha patología crónica, esta no tiene un carácter permanente.

Es por ello que, a su juicio, el trabajador puede recurrir a periodos de incapacidad temporal durante los picos de mayor gravedad. Este argumento constituye el eje central por el cual el juzgado desestimó la demanda, un criterio que el TSJIB ha ratificado.

La sentencia no es firme dado que contra ella cabe un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.