Denunciado por colocar carteles en farolas y enfrentarse a una comerciante en el paseo Marítimo de Palma

Uno de los carteles colocados por el denunciado en el paseo Marítimo de Palma.- POLICÍA LOCAL DE PALMA

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Palma ha denunciado a un hombre por, presuntamente, colgar carteles en farolas y postes, tras discutir con la propietaria de un local del paseo Marítimo de Palma.

Los hechos ocurrieron el pasado 11 de abril, sobre las 12.40 horas, en la avenida Gabriel Roca, cuando solicitaron la presencia de una patrulla en el lugar por un altercado, según ha explicado el cuerpo policial en un comunicado.

A su llegada, la mujer explicó a los agentes que tres personas estaban colocando carteles con bridas. Al recriminarles su acción, se inició una fuerte discusión y uno de los individuos con un pasamontañas, fotografió el local de la propietaria con amenazas de difundirlo en redes sociales.

Tras una batida por las inmediaciones, los policías localizaron a los sospechosos y el principal implicado admitió los hechos pero alegó que su conducta no constituía una infracción, ya que "había participado en la redacción de la normativa en cuestión y la conocía".

No obstante, la Policía Local ha apuntado que, tal y como establece la Ordenanza Cívica, los agentes confirmaron la irregularidad y levantaron la correspondiente acta-denuncia por la colocación de carteles en elementos del mobiliario urbano.