Denunciado el conductor de una VTC que da positivo en drogas transportando a pasajeros en Eivissa

Control de la Policía Local en Eivissa - AYUNTAMIENTO DE EIVISSA
EIVISSA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Policía Local de Eivissa ha denunciado al conductor de una VTC que ha dado positivo en drogas mientras transportaba a unos pasajeros.
La Policía, además, ha tramitado 11 denuncias por infracciones de tráfico y se han detectado irregularidades administrativas y penales cerrándose un operativo con un total de 27 denuncias.
Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los agentes han realizado este lunes de madrugada un control y, entre otras acciones, han practicado seis pruebas de detección de drogas con resultado positivo.
Entre los denunciados, también se ha levantado un acta contra un taxi ilegal, dos por captar clientes de manera ilegal y otra decena por tenencia de sustancias, entre otras denuncias.